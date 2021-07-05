"Наша национальная сборная попрощалась с Евро. После этого я попрощался с товарищами по команде, которым имел честь быть капитаном. На этом чемпионате я в последний раз надел майку национальной сборной. Мне было нелегко, и ребята пишут даже сейчас, но после долгих размышлений я решил завершить карьеру в сборной.

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Я прекрасно провел это время. Я был самым молодым в составе сборной на своем первом чемпионате Европы девять лет назад, а сейчас на третьем Евро я уже с капитанской повязкой. Я всегда ценил, что могу защищать чешские флаги.

До сих пор я жертвовал всем ради футбола, а взамен футбол полностью отблагодарил мне. Но все имеет свою цену. В этом сезоне из-за клуба и сборной я провел 140 дней вдали от дома на матчах и сборах. Но теперь я хочу проводить гораздо больше времени с семьей и маленьким сыном. Хотя я знаю, что буду скучать по национальной командой, но мне пора идти. Я желаю ребятам всего наилучшего. А теперь вперед на чемпионат мира!" – написал Дарида в Instagram.

Добавим, что хавбек Герты сыграл на Евро четыре матча, чем помог Чехии сенсационно добраться до четвертьфинала. В общем 30-летний игрок провел в футболке национальной сборной 76 матчей, отличился 8 голами.

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