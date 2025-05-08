Одним из главных антигероев в составе "кулес" стал Рональд Араухо. Уругваец заменил Иньиго Мартинеса на 76-й минуте и своей неуверенной игрой поспособствовал 2 голам Интера. В прошлом году Араухо также "помог" Барсе вылететь из ЛЧ. Центрбек получил раннее удаление в ответном матче четвертьфинала против ПСЖ и смотрел, как его партнеров громят 4:1.

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Очередное провальное выступление Рональда изрядно разозлило Флика, информирует El Nacional. Главный тренер Барселоны на протяжении всего сезона не слишком доверяет травматичному уругвайцу, делая ставку на пару Кубарси-Иньиго.

Вероятно, ошибки на вес вылета из ЛЧ станут последней каплей. Барселона летом будет искать покупателя на Араухо, а на вырученные средства приобретет другого защитника. Уругваец еще в январе был близок к трансферу в Ювентус, но в итоге продлил контракт до 2031 года.

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