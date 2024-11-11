Барселона с иронией воспринимает скандальную неудачу в матче 13-го тура Ла Лиги против Реал Сосьедада (0:1).

Рафинья еще не знает, что гол Левандовски украдут / Сайт Ла Лиги

Каталонцы потерпели минимальное поражение, но на самом деле у них был чистый гол. На 13-й минуте Левандовски должен был "размочить" счет, однако VAR отменил гол. Все из-за неточности полуавтоматической системы фиксации офсайдов, которая перепутала ноги форварда Барселоны и соперника!

VAR-ограбление Левандовски в видеообзоре матча Реал Сосьедад – Барселона – 1:0

Главный тренер "кулес" Ганси Флик философски воспринял неудачу, кое-кто требует переиграть матч, а Рафинья прибегнул к мемам. Капитан Барселоны опубликовал коллаж решения VAR и длинных ботинок, в которых должен был бы выйти Левандовски для правильности такого вердикта.

Впереди 2 недели паузы на сборные. Барселона позволила Реалу приблизиться на расстояние 6 очков, но у мадридцев еще есть игра в запасе.

Барселона сенсационно проиграла Сосьедаду – эпичная ошибка VAR ограбила Левандовски, Кубо уничтожил оборону Флика