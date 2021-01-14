Капитан АЗ шокировал ПСВ роскошным парашютом после удара пяткой – видео шедевра
Хавбек АЗ Тен Копмейнерс показал чудеса техники в матче 16 тура Эредивизи против ПСВ (3: 1).
Капитан алкмаарцев открыл счет с пенальти на 31 минуте, а на 39-ой оформил один из самых красивых голов сезона.
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Йеспер Карлссон с углового подал на ближнюю штангу, где уже дежурил Копмейнерс. Хавбек АЗ первым касанием пятки отправил мяч за шиворот шокированном голкиперу ПСВ Мвого. После перерыва команды обменялись голами, и гости отпраздновали победу 3:1.
Напомним, АЗ стал "жертвой" Динамо в третьем раунде квалификации текущей Лиги чемпионов.
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