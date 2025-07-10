Ерай Лопес сообщил в Instagram, что его тест на допинг дал положительный результат. "Несколько недель назад мне сообщили, что мой допинг-тест УЕФА после первого матча полуфинала Лиги Европы против Манчестер Юнайтед дал положительный результат. Эта новость стала для меня огромным ударом, и я, честно говоря, не мог в это поверить, учитывая, что я никогда в жизни не употреблял запрещенных веществ.

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После того, как я победил болезнь, я уже много лет прохожу лечение от алопеции. После рассмотрения дела мы пришли к выводу, что положительный результат был обусловлен непреднамеренным приемом мной препарата от выпадения волос, содержащего запрещенное вещество. Дисциплинарное производство сейчас находится на стадии расследования и является конфиденциальным, поэтому я временно отстранен от игры и не имею права делать какие-либо дальнейшие публичные заявления.

Хочу выразить вам всем глубокое сочувствие относительно сложившейся ситуации,, но при поддержке клуба я работаю над своей защитой, уверен, что смогу вернуться на поле как можно скорее. Как только процесс завершится, я предоставлю все необходимые объяснения.

Я хочу поблагодарить Атлетик за поддержку и помощь с самого начала и выразить свое доверие системе правосудия и спортивным учреждениям", – написал защитник.

Отметим, что Ерай победил рак, после чего у него начались проблемы с выпадением волос.

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