Капитан Аталанты стал лучшим игроком месяца в Серии А

Полузащитник Аталанты Алехандро Гомес очень продуктивно провел первый футбольный месяц после карантина.

Серия А вернулась с карантина 20 июня. С тех пор Аталанта провела семь матчей, в которых капитан бергамасков отдал 6 результативных передач, что помогло его команде одержать 6 побед и сыграть вничью против Ювентуса.

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Руководство Серии А признало аргентинского хавбека лучшим игроком чемпионата Италии в июне, сообщает официальный сайт организации.

"Аталанта – одна из самых красивых историй нашего чемпионата, и никто не представляет ценности этой команды лучше, чем капитан. Папу Гомес проводит необычайный сезон", – сказал Луиджи Де Сиерва, генеральный директор Серии А.

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