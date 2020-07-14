toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
МАНЧЕСТЕР СИТИ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АЛЕКСАНДРИЯ - ДИНАМО КИЕВ АНДРЕЙ ЛУНИН

Капитан Аталанты стал лучшим игроком месяца в Серии А

06:00 - Читати українською
Капитан Аталанты стал лучшим игроком месяца в Серии А
Алехандро Гомес / фото: Аталанта

Полузащитник Аталанты Алехандро Гомес очень продуктивно провел первый футбольный месяц после карантина.

Серия А вернулась с карантина 20 июня. С тех пор Аталанта провела семь матчей, в которых капитан бергамасков отдал 6 результативных передач, что помогло его команде одержать 6 побед и сыграть вничью против Ювентуса.

Гомес установил рекорд века в Серии А

Руководство Серии А признало аргентинского хавбека лучшим игроком чемпионата Италии в июне, сообщает официальный сайт организации.

"Аталанта – одна из самых красивых историй нашего чемпионата, и никто не представляет ценности этой команды лучше, чем капитан. Папу Гомес проводит необычайный сезон", – сказал Луиджи Де Сиерва, генеральный директор Серии А.

Аталанта на рівні Реала та Баварії – Маліновському і Ко пророкують суперсенсацію в Лізі чемпіонів

blog_ava
Цыганков имеет сумасшедшую сумму отступных – Суркис может продать главную звезду Динамо значительно дешевеле
13 июля
18535
Теги
Италия Аталанта Аталанта Серия А Алехандро Папу Алехандро Папу Гомес
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
15
час
:
55
мин
Челси
22:15
Норвич
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук