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Капитан Аталанты назвал наибольшее искушение во время карантина

08:27 35 Читати українською
Капитан Аталанты назвал наибольшее искушение во время карантина
Алехандро Папу Гомес / Фото из открытых источников

Экс-звезда харьковского Металлиста Алехандро Папу Гомес признался, что для него самое сложное во время постоянного пребывания дома.

"Спортсменам в этой ситуации нужно особенно внимательно следить за собой и за тем, что они едят. Во время карантина каждые 10 минут хочется открыть холодильник и что-нибудь съесть. Трудно бороться с искушением.

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Что касается футбола – будет непросто вернуться на поле после такого перерыва. У Серии A есть планы играть в июне-июле, но, думаю, будет очень жарко, больше 30 градусов. Посмотрим, что из этого получится", – цитирует Гомеса издание Football-Italia.

Напомним, общенациональный карантин в Италии продлится до 3 мая, но может быть продлен и на больший срок. Футбольные чиновники надеются возобновить сезон в июне.

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коронавирус Италия Алехандро Папу Гомес Алехандро Папу Гомес Аталанта Аталанта
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