"Позавчера я поговорил с некоторыми людьми в клубе, а затем пошел к Микелю и предложил ему это сделать. Это было приятно – показать ему свою поддержку. Прошел уже год, это слишком долго, это очень сложная ситуация для него (война в Украине – прим.), я знаю, и очень эмоциональная.

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То, что мы сделали, было хорошо, чтобы показать нашу поддержку. Я говорил с ним с утра, спросил, комфортно ли ему это делать. Когда Зинченко на поле, он всегда на 100 процентов сосредоточен и всегда там. Он не позволяет ему влиять на себя, но, конечно, это нелегко для него, его семьи и всех присутствующих. Мы просто хотели показать ему свою поддержку.

Мы сделали много обычных вещей, он всегда говорит перед играми, я говорю, другие говорят. Так было и вчера, перед игрой он сказал несколько слов", – поделился Эдегор в комментарии Evening Standard.

Напомним, именно Зинченко вывел Арсенал на поединок 25-го тура с капитанской повязкой, которая была выполнена в сине-желтых цветах. Именно в этом туре в АПЛ выражали солидарность с народом Украины на годовщину полномасштабного вторжения российских оккупантов.

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