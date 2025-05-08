"Мы настроились как следует, хорошо начали игру, доминировали, имели импульс и создали несколько великолепных моментов. В конце концов, этого было недостаточно. Я думаю, что между штрафными площадками мы действовали хорошо, а в самой штрафной нам чего-то не хватало в двух матчах. Отдаем должное их вратарю, который сделал несколько великолепных сейвов.

Пижонский пенальти Витиньи в видеообзоре матча ПСЖ – Арсенал – 2:1

Нам нужно учиться на этом. Мы делаем много хорошего, но этого недостаточно, особенно перед воротами, где и решаются результаты матчей. Именно здесь мы должны быть еще острее. Мы хотим использовать эту боль и вернуться еще сильнее", – цитирует Эдегора пресс-служба УЕФА.

Добавим, что Арсенал имел лучший показатель ожидаемых голов в обоих полуфиналах против ПСЖ, однако "канониры" ни разу не были впереди на табло.

ПСЖ вышел в финал Лиги чемпионов, переиграв Арсенал в драматическом ответном матче