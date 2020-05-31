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Капитан Александрии завершил карьеру из-за серьезной травмы

12:59 102 Читати українською
Капитан Александрии завершил карьеру из-за серьезной травмы
Андрей Запорожан (в центре) / Фото из открытых источников

Лидер александрийской команды Андрей Запорожан решил повесить бутсы на гвоздь.

Опытного полузащитника александрийской команды Андрея Запорожана накануне прооперировали в Киеве после тяжелой травмы – 37-летний полузащитник порвал ахилл. Хавбек размышлял над тем, оставаться ли в большом футболе после восстановления от повреждения (по прогнозам врачей, без футбола он должен был оставаться около полугода). В конце концов, ветеран решил завязать с выступлениями и продолжить футбольную жизнь в качестве тренера.

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"Андрея прооперировали. Он решил закончить свою карьеру. Мы разговаривали с президентом о том, чтобы Запорожан остался в тренерском штабе нашей команды", – сказал главный тренер Александрии Владимир Шаран в комментарии каналу "Футбол".

К слову, Запорожан – воспитанник одесского футбола. Первой его взрослой командой стал киевский Борисфен. Успел поиграть также в овидиопольском Днестре и бурштынском Энергетике. В составе Александрии выступал с 2008 года.

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Главное Андрей Запорожан Андрей Запорожан Александрия Александрия Владимир Шаран Владимир Шаран
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