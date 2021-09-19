"Удаление и драка в конце матча? Пенальти сделал свое дело. Я считаю, что на таких минутах надо ставить стопроцентный 11-метровый.

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Пусть разбираются делегаты, которые следят за судейством. Мы делали свое дело, старались. Обидно проигрывать такие матчи. Понимали, что на последних минутах нужно было сесть и строго сыграть в обороне, но... А то, что было в конце – это футбол, эмоции. Болельщикам интересно. Думаю, что все получили удовольствие. А нам обидно за результат.

Была ли задача сдержать стартовый натиск Динамо и не дать забить? Мы изучали соперника, понимали его сильные стороны. Были готовы. Иногда нам было трудно, но мы терпели. В обороне наша команда выглядела достойно. Пенальти оставил неприятный осадок. Перепалка с динамовцами в подтрибунном помещении после матча? Конечно, все сильно расстроены. Все шло к ничьей", – сказал Дубра в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, Динамо уже в добавленное время вырвало победу над Александрией благодаря скандальному пенальти, который реализовал Цыганков. После этого александрийцы остались в меньшинстве из-за прямой красной карточки Кирюханцеву.

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