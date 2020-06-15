Капитан Альбасете: Зозуля делал некоторые жесты, которые провоцировали фанатов Райо Вальекано

Голкипер "механического сыра" Томеу Надаль вспомнил конфликт Романа Зозули с фанатами Райо Вальекано, из-за которого был сорван матч чемпионата Испании.

Как известно, 15 декабря 2019 года матч Райо Вальекано – Альбасете был прерван после первого тайма из-за оскорблений фанатов хозяев в адрес Романа Зозули, которые назвали украинца нацистом. Поединок был доигран лишь несколько дней назад. В Испании тот матч уже назвали самым длинным в истории футбола.

Зозуля вернул испанский футбол поражением принципиальному сопернику – решающий шедевр создал "инвалид" из Таврии

Капитан Альбасете Томеу Надаль вспомнил тот инцидент с участием Зозули. По его мнению, украинский форвард тоже в определенной степени был неправ.

"Все эти разговоры не идут на пользу футболу. Политика должна быть отделена от спорта. Я бы не хотел, чтобы мы вошли в историю как участники самого длинного матча. Никому не нравится быть в такой ситуации. Надеюсь, такого больше не повторится.

Игра была приостановлена ​​не из-за отказа Альбасете вернуться на поле после песен фанов Райо. В отчете судьи указано, что начальник охраны стадиона не мог гарантировать физическую безопасность командам. Это было общее решение работников стадиона и полиции. Мы не имели к этому никакого отношения. Мы хотели играть, но нас заверили, что не могут гарантировать безопасность.

Этот эпизод повлиял на Зозулю. Он делал некоторые жесты, которые провоцировали их. Этого не следует делать. Но все мы люди, иногда происходят ситуации, которые сбивают нас с толку. Инстинкты заставляют нас действовать так, как бы мы не сделали в обычной ситуации.

В этом случае Зозуля отреагировал на провокацию, на которую он не должен был обращать внимание. Но об этом надо забыть", – цитирует голкипера Sport.es.

"Нам остается еще подставить задницу": Зозулю и Ко "ограбили" в Мадриде – тренер слетел с катушек