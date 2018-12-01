Капитан Аякса, которым интересуется Барселона, рассказал о сходстве с защитником каталонцев Пике

Защитник Аякса Маттейс Де Лигт заявил, что он похож на коллегу по амплуа из Барселоны Жерара Пике.

"Я похож на Пике. Мне тоже нравится доводить мяч до игроков линии атаки. Я силен при игре в обороне. Как и Жерар, я начинал играть в футбол на позиции полузащитника.

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К тому же стиль игры Аякса похож на стиль Барселоны – высокий прессинг, высокое расположение линии обороны и преимущество над соперниками по проценту владения мячом", – цитирует Де Лигта Marca со ссылкой на интервью журналу ELF Voetbal Magazine.

Ранее сообщалось, что Барселона заинтересована в приобретении Де Лигта. На 19-летнего голландского футболиста претендуют Пари Сен-Жермен, Интер, Рома и еще несколько европейских грандов.

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