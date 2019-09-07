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Капелло заявил, что Лукаку – не игрок мирового класса

17:40 47 Читати українською
Капелло заявил, что Лукаку – не игрок мирового класса
Ромелу Лукаку / Твиттер Интера

Легендарный тренер оценил старт итальянских грандов в текущем сезоне.

"Больше всех меня поразил Ювентус, особенно в первом тайме матча с Наполи. При этом игра неаполитанцев в обороне меня разочаровала.

"Если тебя пытаются оскорбить – значит боятся и уважают", – ультрас Интера поддержали Лукаку

Все остальные команды сыграли хорошо в первом туре и плохо во втором. Мне также понравился Лацио – команда неплохо выступила в обоих матчах. Лукаку – хороший игрок и неплохо двигается. Он забил два гола – с пенальти и после ошибки вратаря. Ромелу полезен на поле, но он – не футболист мирового класса", – сказал Капелло в эфире Radio Deejay.

Напомним, этим летом миланский Интер заплатил Манчестер Юнайтед 65 млн евро за 26-летнего нападающего сборной Бельгии.

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Италия Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку Интер Интер Фабио Капелло Фабио Капелло
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