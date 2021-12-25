Фабио Капелло высказался о выборе Массимилиано Аллегри, который предпочел возвращение в Ювентус, а не новый вызов за пределами Италии.

"Я говорил, что, вернувшись в Ювентус, Аллегри станет "зонтиком", на который упадет вся критика. Так оно и произошло. У него было предложение от Реала, но он выбрал стать "зонтиком" в Ювентусе.

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Он совершил несколько ошибок, ему понадобилось некоторое время, чтобы понять, что делать, но путь, который он выбрал для себя, самый лучший. Макс всегда знает, куда идти. У него было предложение от Реала, и это было идеальное время для переезда в Мадрид.

Предположим, что Ювентус был удобным выбором. За границей все сложнее. Аллегри кажется немного ленивым, он не заинтересован в переезде, он предпочитает, чтобы Ливорно был рядом", – цитирует Капелло Football Italia.

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