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Капелло стал на защиту Гасперини – тренера Малиновского обвинили в халатном отношении к коронавирусу

10:04 37 Читати українською
Капелло стал на защиту Гасперини – тренера Малиновского обвинили в халатном отношении к коронавирусу
Джан Пьеро Гасперини / фото: Аталанта

Бывший главный тренер ряда топ-клубов Фабио Капелло поддержал наставника Аталанты Джан Пьеро Гасперини.

"Все это кажется мне преувеличенным. Я считаю, что Гасперини не сделал ничего плохого. Возможно, в то время он думал, что у него простой грипп. В конце концов, только несколько дней назад он узнал, что у него был коронавирус", – приводит слова Капелло Football Italia.

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Накануне Гасперини сообщил, что на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с Валенсией он приехал, уже будучи зараженным коронавирусома. После этого испанский клуб опубликовал заявление, в котором раскритиковал наставника Аталанты за то, что тот подвергал опасности заражения других участников поединка.

Напомним, матч 1/8 финала Лиги чемпионов Аталанта – Валенсия назвали биологической бомбой. По сумме двух игр бергамаски обыграли "летучих мышей" с общим счетом 8:4 и вышли в четвертьфинал ЛЧ.

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коронавирус Италия Фабио Капелло Фабио Капелло Джан Пьеро Гасперини Джан Пьеро Гасперини Аталанта Аталанта
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