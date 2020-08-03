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Капелло назвал итальянца, который выиграет "Золотой мяч" – его тренирует Фонсека

07:30 - Читати українською
Капелло назвал итальянца, который выиграет "Золотой мяч" – его тренирует Фонсека
Николо Дзаньоло / Getty images

Бывший главный тренер Реала, Милана и ряда других клубов и сборных Фабио Капелло поделился мнением о полузащитнике Ромы Николо Дзаньоло.

"Николо обладает невероятной мощью и темпом. Мне он нравится, потому что все его качества находятся на самом высоком уровне – сила, качество и темп. Есть игроки, которые обладают большим потенциалом, но они не такие, как он.

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Посмотрите на его передачу Диего Перотти в матче с Ювентусом. Он протянул мяч с середины поля к краю штрафной, при этом сохранил голову холодной и отдал точный пас. Это значит, что у него отличное видение поля и хорошее чувство мяча.

Не вижу пока ни одного молодого игрока, который был бы так же хорош, как Дзаньйоло. Считаю, у него есть потенциал, чтобы выиграть "Золотой мяч", – приводит слова Капелло Sky Sport Italia.

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Теги
Италия Рома Рома Фабио Фабио Капелло Золотой мяч Николо Николо Дзаньоло
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