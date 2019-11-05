Капелло: На месте Аллегри возглавил бы Манчестер Юнайтед

Известный итальянский наставник Фабио Капелло дал совет своему коллеге Массимилиано Аллегри по выбору клуба.

"Аллегри прекрасно подошел бы мюнхенской Баварии. Хотя я не знаю, будут рады итальянскому специалисту в Германии после Анчелотти.

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Конечно, английская Премьер-лига будет интересным вариантом для него. Это тот чемпионат, который позволяет тренеру развиваться. Если бы я был на месте Аллегри, я бы пошел в Манчестер Юнайтед", – цитирует Капелло Football Italia.

Действующий наставник МЮ Уле Гуннар Сульшер может быть уволен со своего поста из-за неудачного старт сезона для "красных дьяволов". По информации СМИ, главным претендентом на его замену является экс-тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри.

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