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Капелло: Милан в беде – в клубе нет личностей и лидеров

13:19 64 Читати українською
Капелло: Милан в беде – в клубе нет личностей и лидеров
Фабио Капелло / Фото из открытых источников

Экс-тренер Милана Фабио Капелло раскритиковал миланскую команду, которая в матче 11-го тура Серии А на своем поле уступила Лацио (1:2).

28’ Бартоломеу Жасинту Бастуш
 
Чиро Иммобиле 24’
Карлос Хоакин Корреа 83’
24’ Чиро Иммобиле
28’ Бартоломеу Жасинту Бастуш
83’ Карлос Хоакин Корреа

"Милан в беде. Игроки у них не выдающегося уровня. Они играют со страхом. У них нет личностей, и они не играют в соответствии со своей стоимостью. Проблемы – в головах игроков Милана. Когда у вас не лучший состав, а голова не работает... Нынешняя ситуация в клубе может иметь последствия.

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Я не вижу в Милане лидера, капитана. Речь не о том, кто просто носит капитанскую повязку, а об игроке, который может доносить свои идеи до тренера и формировать коллектив в раздевалке", – сказал Капелло в эфире Radio Anch'io Sport.

Напомним, Милан после 11-ти туров занимает одиннадцатую строчку, набрав 13 зачетных баллов. От первого места его отделяет шестнадцать очков.

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Теги
Италия Милан Милан Милан - Лацио Лацио Лацио Фабио Капелло Фабио Капелло
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