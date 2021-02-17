"Думаю, что Месси останется в Барселоне. Не верю, что ПСЖ собирается тратить такие большие деньги на трансфер. Фаворитом в борьбе за пост президента Барселоны является Лапорта, и у него очень хорошие отношения с Месси. Лионель обожает Барселону, там все его любят.

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Не думаю, что есть шанс увидеть аргентинского нападающего в ПСЖ. С Лапортой он будет сосредоточен на построении лучшего проекта", – цитирует Капелло Sky Sport Italia.

Напомним, действующий контракт Лионеля с каталонцами завершается уже летом, и аргентинец пока не спешит продолжать сотрудничество. Во время летнего трансферного окна Месси уже изъявлял желание попрощаться с Барсой.

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