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Капаррос признался, что болен лейкемией

20:21 50 Читати українською
Капаррос признался, что болен лейкемией
Хоакин Капаррос / MARCA

Главный тренер Севильи Хоакин Капаррос рассказал, что страдает от лейкемии.

Хоакин Капаррос после матча 31 тура Ла Лиги против Вальядолида (2:0) сделал шокирующее заявление. Наставник признался, что болен лейкемией.

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"У меня хроническая лейкемия. Я могу жить нормальной жизнью и хочу наслаждаться своей работой. У меня не было лечения. Я рад, что клуб позволяет мне продолжать тренировать", – цитирует Капарроса Marca.

Севилья после 31 тура находится на 5 позиции в чемпионате, набрав 49 очков.

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Испания Севилья Севилья Хоакин Капаррос
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