Капаррос признался, что болен лейкемией

Главный тренер Севильи Хоакин Капаррос рассказал, что страдает от лейкемии.

Хоакин Капаррос после матча 31 тура Ла Лиги против Вальядолида (2:0) сделал шокирующее заявление. Наставник признался, что болен лейкемией.

Севилья одолела Вальядолид, Хетафе переиграл Атлетик: 31-й тур Ла Лиги, матчи воскресенья

"У меня хроническая лейкемия. Я могу жить нормальной жизнью и хочу наслаждаться своей работой. У меня не было лечения. Я рад, что клуб позволяет мне продолжать тренировать", – цитирует Капарроса Marca.

Севилья после 31 тура находится на 5 позиции в чемпионате, набрав 49 очков.