Кантона высмеял артистизм Неймара, сравнив его с чемоданом

Легенда сборной Франции Эрик Кантона посмеялся над поведением Неймара на футбольном поле.

Легендарный французский нападающий Эрик Кантона призвал форварда сборной Бразилии Неймара демонстрировать меньше артистизма на поле. Для этого Кантона разместил специальный видеоролик на своей странице в Инстаграме.

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"Это мой новый чемодан, я назвал его Неймаром. Преимущественно из-за цвета, но главным образом потому, что он часами крутится, едва ты его касаешься.

Неймар, ты замечательный игрок и замечательный актер. Но будь осторожен! Если тебя бьют по правому плечу, то ты не должен плакать от боли, держась за левую щеку", – заявил Кантона.