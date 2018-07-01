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Кантона высмеял артистизм Неймара, сравнив его с чемоданом

11:35 69 Читати українською
Кантона высмеял артистизм Неймара, сравнив его с чемоданом
Неймар / фото: ФИФА

Легенда сборной Франции Эрик Кантона посмеялся над поведением Неймара на футбольном поле.

Легендарный французский нападающий Эрик Кантона призвал форварда сборной Бразилии Неймара демонстрировать меньше артистизма на поле. Для этого Кантона разместил специальный видеоролик на своей странице в Инстаграме.

ЧМ-2018: Кантона высмеял прическу Неймара

"Это мой новый чемодан, я назвал его Неймаром. Преимущественно из-за цвета, но главным образом потому, что он часами крутится, едва ты его касаешься.

Неймар, ты замечательный игрок и замечательный актер. Но будь осторожен! Если тебя бьют по правому плечу, то ты не должен плакать от боли, держась за левую щеку", – заявил Кантона.

My new luggage... #thecomissioneroffootball

Допис, поширений Eric Cantona (@ericcantona)

ЧМ 20181/8 финала

Бразилия - Мексика: Понедельник 02 июля 2018

Бразилия
до матча
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Мексика
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ЧМ 2018 Неймар Неймар Бразилия Бразилия Эрик Кантона Бразилия - Мексика
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