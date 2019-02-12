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Кантона: Манчестер Юнайтед сегодня съест ПСЖ, как я ем лягушек

12 февраля 21:08 124 Читати українською
Кантона: Манчестер Юнайтед сегодня съест ПСЖ, как я ем лягушек
Эрик Кантона / Фото: соцсети

Легенда Манчестер Юнайтед Эрик Кантона поделился ожиданиями от матча манкунианцев против ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов.

По мнению Эрика Кантона, победу в матче одержат "красные дьяволы".

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"Игроки Манчестер Юнайтед сегодня вечером съедят парижан, как я им лягушек", – сказал Кантона на видео, которое выложил в Instagram.

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед – ПСЖ начнется сегодня в 22:00.

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