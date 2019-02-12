Кантона: Манчестер Юнайтед сегодня съест ПСЖ, как я ем лягушек

Легенда Манчестер Юнайтед Эрик Кантона поделился ожиданиями от матча манкунианцев против ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов.

По мнению Эрика Кантона, победу в матче одержат "красные дьяволы".

Манчестер Юнайтед – ПСЖ: стартовые составы на первый матч 1/8 ЛЧ

"Игроки Манчестер Юнайтед сегодня вечером съедят парижан, как я им лягушек", – сказал Кантона на видео, которое выложил в Instagram.

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед – ПСЖ начнется сегодня в 22:00.

ПСЖ без Неймара против феерического МЮ Сульшера и битва равных соперников в Риме – анонс первых матчей 1/8 финала ЛЧ