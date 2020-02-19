Канте вылетел на несколько недель – хавбек не поможет Челси в поединках против Баварии

Поступили плохие новости от медицинского штаба Челси.

Ключевой хавбек Челси Н'Голо Канте получил мышечную травму и будет вынужден пропустить около трех недель, сообщает L'Equipe.

Канте обвинил бывшего агента в вымогательстве денег – хавбеку Челси угрожали оружием

28-летний француз получил травму в матче против Манчестер Юнайтед (2:0). Таким образом Н'Голо не сыграет в домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Баварии, который запланирован на 25 февраля.

В текущем сезоне АПЛ, Канте провел 18 поединков, в которых отметился тремя голами.

Челси – Манчестер Юнайтед: катастрофический нефарт "пенсионеров", звёздный час Магуайра и проблемы Лэмпарда с вратарями