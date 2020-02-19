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Канте вылетел на несколько недель – хавбек не поможет Челси в поединках против Баварии

19 февраля 23:04 10 Читати українською
Канте вылетел на несколько недель – хавбек не поможет Челси в поединках против Баварии
Н'Голо Канте / Фото Metro

Поступили плохие новости от медицинского штаба Челси.

 

Ключевой хавбек Челси Н'Голо Канте получил мышечную травму и будет вынужден пропустить около трех недель, сообщает L'Equipe.

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28-летний француз получил травму в матче против Манчестер Юнайтед (2:0). Таким образом Н'Голо не сыграет в домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Баварии, который запланирован на 25 февраля.

В текущем сезоне АПЛ, Канте провел 18 поединков, в которых отметился тремя голами.

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Англия Челси - Бавария Челси Челси Н'Голо Канте Н'Голо Канте
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