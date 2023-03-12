Как сообщает Lessentiel со ссылкой на расследование France Football, некоторые знакомые Канте втянули футболиста в разборки между неофициальными агентами. Часть из них связаны с криминалитетом.

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В частности, в 2017 году злоумышленник насильно затащил Н'Голо в автомобиль, приставил пистолет к колену и заставил его подписать документ, обязывающий его сменить представителя. Эти так называемые агенты продолжают извлекать выгоду из выступлений Канте и сейчас.

"В течение многих лет в его жизни были люди, которые кружили вокруг него, как стервятники", – отметил один из бывших партнеров Канте. "Для его психического здоровья было бы лучше, если бы он перестал играть в футбол не слишком поздно", – рассказал еще один человек из окружения хавбека Челси.

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