Канте почувствовал дискомфорт в левом бедре в конце поединка со сборной Украины. На следующий день футболист прошел углубленный медосмотр, который обнаружил небольшое воспаление сухожилия.

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Как сообщает пресс-служба сборной Франции, Канте пропустит остаток мартовского сбора команды. Н'Голо уже отправился в расположение своего клуба, и пройдет восстановление в медицинском центре Челси. Дидье Дешам не будет вызывать в сборную новых футболистов.

Напомним, французы начали квалификацию на ЧМ-2022 ничьей в домашнем матче против Украины. До конца марта Ле бльо проведут еще два поединка – с Боснией и Герцеговиной и Казахстаном.

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