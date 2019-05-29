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Канте точно не выйдет в основе на матч против Арсенала, – журналист

16:05 21 Читати українською
Канте точно не выйдет в основе на матч против Арсенала, – журналист
Н'Голо Канте / Reuters

Лондонскому Челси в матче с Арсеналом придется обходиться без полузащитника Н'Голо Канте.

 

Инсайдом по составу "аристократов" поделился журналист Goal Низаар Кинселла, который специализируется именно на Челси.

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28-летний хавбек не сможет выйти на поле в основе. При этом неизвестно, вообще попадет ли француз в заявку на сегодняшнюю игру. Вполне вероятно, что тренерский штаб решит не рисковать его здоровьем и Канте останется вне списка 18-ти избранных.

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Напомним, финал Лиги Европы состоится уже сегодня на Олимпийском стадионе в Баку.

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Челси Челси Челси - Арсенал Лига Европы Н'Голо Канте Н'Голо Канте
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