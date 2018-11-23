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Канте стал самым высокооплачиваемым игроком в истории Челси

14:16 88 Читати українською
Канте стал самым высокооплачиваемым игроком в истории Челси
Н'Голо Канте / фото: ФК Челси

Полузащитник Челси Н'Голо Канте по новому контракту будет получать 290 тысяч фунтов в неделю. Это рекордная зарплата в истории лондонского клуба.

Челси для сохранения в команде Н'Голо Канте пошел на отчаянный шаг. После продления соглашения с клубом зарплата 27-летнего француза составляет 290 тысяч фунтов в неделю.

Канте подписал новый контракт с Челси

Еще никогда ни один игрок в истории Челси не получал подобных денег, сообщает Goal.com.

Напомним, новое соглашение Канте рассчитано до лета 2023 года. Француз выступает за Челси с 2016 года, перейдя из Лестера. В составе лондонцев Канте стал чемпионом Англии и победителем Кубка Англии. В текущем сезоне Канте провел 12 матчей в АПЛ и забил 1 гол.

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