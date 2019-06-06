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Канте пропустит матчи квалификации Евро-2020 против Турции и Албании

23:05 1 Читати українською
Канте пропустит матчи квалификации Евро-2020 против Турции и Албании
Н'Голо Канте / Reuters

Полузащитник сборной Франции Н'Голо Канте травмировался и покинул расположение команды.

 

Н'Голо Канте не сможет помочь французской сборной в следующих матчах отбора Евро-2020 против Турции и Андорры, сообщает официальный твиттер команды.

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После консультации с медицинским персоналом, тренер сборной Франции Дидье Дешам решил не брать Н'Голо с командой в Турцию. Таким образом, Канте уже завтра покинет лагерь национальной сборной.

Напомним, сборная Франции встретится с Турцией и Андоррой в рамках квалификации Евро-2020 8 и 11 июня соответственно.

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