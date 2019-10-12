Канте получил повреждение в сборной Франции

Хавбек сборной Франции Н'Голо Канте травмировался перед матчем отбора на Евро-2020 против Исландии.

Полузащитник Челси получил повреждение на предматчевой тренировке, информирует GFFN.

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Канте должен был выйти в стартовом составе французов, однако Дидье Дешаму пришлось делать замену за несколько минут до начала встречи против Исландии. Вместо победителя Лиги Европы на поле вышел хавбек Тоттенхэма Мусса Сиссоко.

Напомним, что Канте пропустил старт текущего сезона из-за проблем с коленом.

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