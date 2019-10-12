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Канте получил повреждение в сборной Франции

11:59 6 Читати українською
Канте получил повреждение в сборной Франции
Н'Голо Канте / Reuters

Хавбек сборной Франции Н'Голо Канте травмировался перед матчем отбора на Евро-2020 против Исландии.

 

Полузащитник Челси получил повреждение на предматчевой тренировке, информирует GFFN.

Сборная Франции потеряла Мбаппе перед матчами против главных конкурентов в отборе на Евро-2020

Канте должен был выйти в стартовом составе французов, однако Дидье Дешаму пришлось делать замену за несколько минут до начала встречи против Исландии. Вместо победителя Лиги Европы на поле вышел хавбек Тоттенхэма Мусса Сиссоко.

Напомним, что Канте пропустил старт текущего сезона из-за проблем с коленом.

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Теги
Евро-2020 Челси Челси Франция Франция Н'Голо Канте Н'Голо Канте Исландия - Франция
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