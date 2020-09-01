Канте определился со своим будущим – на него охотится Интер
Полузащитник Челси Н'Голо Канте принял решение, в каком клубе продолжит карьеру.
Канте планирует остаться в Челси и побороться за место в основном составе команды, сообщает Goal.
Челси готов отпустить Канте – чемпиона мира ведет Интер
Основным претендентом на француза является Интер, который готовит серьезное предложение. Лэмпард также не желает прощаться с хавбеком и демонстрирует, что рассчитывает на него – Канте выводил команду с капитанской повязкой на последние товарищеские встречи при отсутствии Сесара Аспиликуэты.
К слову, Н'Голо провел 28 поединков в составе Челси в прошлом сезоне, записав в свой актив 3 гола. Добавим, что опорник пропустил около половины матчей "синих" в сезоне 2019/20.
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