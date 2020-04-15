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Канте определился, где хочет продолжить карьеру – чемпион мира получил предложения от испанских грандов

19:41 43 Читати українською
Канте определился, где хочет продолжить карьеру – чемпион мира получил предложения от испанских грандов
Лионель Месси и Н'Голо Канте / Фото Quartz

Полузащитник Челси Н'Голо Канте раз демонстрирует свою скромность.

Болельщики Челси могут немного успокоиться – Н'Голо Канте хочет остаться в лондонском клубе, сообщает Goal.

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Барселона и Реал хотят видеть 29-летнего француза в своих командах, и мнение чемпиона мира может не иметь значения, если испанцы предложат "синим" хорошую сумму. По информации L'Equipe, Челси готов отпустить Н'Голо за 70 млн евро.

В нынешнем сезоне Канте провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил 3 мяча.

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