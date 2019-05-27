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Канте не поможет Челси в финале Лиги Европы из-за травмы

10:54 52 Читати українською
Канте не поможет Челси в финале Лиги Европы из-за травмы
Н'Голо Канте / фото из соцсетей

Полузащитник Челси Н'Голо Канте с большой вероятностью пропустит предстоящий финальный матч Лиги Европы с Арсеналом.

 

Француз получил травму колена во время одной из последних тренировок команды и покинул поле с серьезным дискомфортом, сообщает The Guardian.

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Официально о сроках восстановления 28-летнего хавбека не сообщалось, однако ожидается, что он точно не сможет помочь "синим" в игре с Арсеналом.

Ранее Канте уже имел проблемы с коленом. В матче 37-го тура чемпионата Англии с Уотфордом (3:0) в начале мая он получил повреждение, из-за которого пропустил около двух недель. Недавно Н'Голо вернулся к тренировкам.

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Финал Лиги Европы Челси – Арсенал состоится 29 мая на стадионе Олимпийский в Баку, стартовый свисток прозвучит в 22:00.

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