Манчестер Сити и Челси рискуют потерять ключевых игроков перед главным матчем сезона.

Илкай Гюндоган и Н'Голо Канте были вынужденно заменены в матчах 37 тура АПЛ.

Хавбек Манчестер Сити повредил колено в начале второго тайма против Брайтона (2:3). Канте пришлось снимать еще в первой половине поединка против Лестера (2:1). Лидер Челси сам попросил о замене.

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Напомним, уже 29 мая состоится финал Лиги чемпионов, поэтому Гвардиоле и Тухелю остается надеяться на несерьезность травм ведущих игроков.

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