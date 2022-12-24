Лондонский клуб не сможет рассчитывать на ряд игроков в первом матче после возобновления сезона АПЛ. Об этом сообщил Грэм Поттер.

"Броя является большой потерей с точки зрения времени, которого он выбыл. Продолжаем ждать Зиеша и Ковачича, они не сыграют на следующей неделе, им нужно время для отдыха.

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Джеймс вернулся, Менди также возобновил тренировку. Мы все еще остаемся без Лофтуса-Чика и Чилвелла. Канте какое-то время не будет. Он вернется в конце февраля или начале марта. У него была операция, поэтому ему понадобится не менее 4 месяцев", – цитирует Поттера The Athletic .

Встреча Челси и Борнмута на Стемфорд Бридж в 17 туре английской Премьер-лиги состоится во вторник 27 декабря, в 19:30.