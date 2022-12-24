Канте и еще 5 игроков пропустят первый матч Челси после ЧМ-2022 – есть и позитив
Лондонский клуб не сможет рассчитывать на ряд игроков в первом матче после возобновления сезона АПЛ. Об этом сообщил Грэм Поттер.
"Броя является большой потерей с точки зрения времени, которого он выбыл. Продолжаем ждать Зиеша и Ковачича, они не сыграют на следующей неделе, им нужно время для отдыха.
Челси выиграл борьбу в Манчестер Сити за новую бразильскую звезду
Джеймс вернулся, Менди также возобновил тренировку. Мы все еще остаемся без Лофтуса-Чика и Чилвелла. Канте какое-то время не будет. Он вернется в конце февраля или начале марта. У него была операция, поэтому ему понадобится не менее 4 месяцев", – цитирует Поттера The Athletic.
Встреча Челси и Борнмута на Стемфорд Бридж в 17 туре английской Премьер-лиги состоится во вторник 27 декабря, в 19:30.
Ньюкасл одолел Челси и поднялся в топ-3, Ливерпуль разбил Саутгемптон, Тоттенхэм перестрелял Лидс в битве с 7 голами.