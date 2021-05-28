"Противостояние с Марезом? Мы обсуждали это, оба понимаем, что это исключительный случай. Мы много работали, чтобы пробиться на топ-уровень со второй французской лиги, нам надо было проявить много упорства и в матчах, и на тренировках. Попасть в финал Лиги чемпионов для нас обоих – фантастика.

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Мы оба хотим победить, так что вряд ли будем доброжелательны друг к другу на поле. Я надеюсь, что у меня все получится в финале. Впрочем, Рияд надеется на то же самое, но в свою пользу", – отметил Канте в интервью официальному сайту УЕФА. Добавим, что и Канте, и Марез были ключевыми фигурами в составе Лестера, который в сезоне 2015/16 сенсационно стал чемпионом Англии.

Напомним, финал Лиги чемпионов состоится в субботу, 29 мая, в Португалии на стадионе Эстадио ду Драгау. Начало встречи в 22:00.

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