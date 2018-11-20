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Канте готов подписать новый контракт с Челси – хавбек будет получать наибольшую зарплату в клубе

15:09 62 Читати українською
Канте готов подписать новый контракт с Челси – хавбек будет получать наибольшую зарплату в клубе
Нголо Канте / AFP

Лондонский клуб готов сделать француза самым высокооплачиваемым игроком команды.

По информации Goal, Канте ждет предложения от Челси относительно нового контракта.

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Отмечается, что "синие" уже подготовила для чемпиона мира в составе сборной Франции новое соглашение, по которому он будет получать 290 тысяч фунтов в неделю, что является самым высоким зарплатным показателем в команде.

Стороны продолжат сотрудничество в ближайшее время. Контракт будет рассчитан на 5 лет.

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Англия Челси Челси Н'Голо Канте Н'Голо Канте
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