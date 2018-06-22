Канте: Главное, чтобы Франция одолела Перу

Полузащитник сборной Франции Н'Голо Канте рассказал о своих ожиданиях от матча второго тура в группе С на чемпионате мира-2018 против Перу.

"Для меня главное – чтобы команда одержала победу. Заработать 3 очка в матче с Перу очень важно для нас. Мы потратили немало сил для того, чтобы попасть на чемпионат мира.

Франция – Перу: анонс матча ЧМ-2018

Сейчас я чувствую огромную гордость. Мне очень приятно приехать на чемпионат мира", – приводит слова Канте официальный сайт ФИФА.

Сборная Франции в случае победы над перуанцами может досрочно выйти в 1/8 финала ЧМ-2018. В первом туре "трехцветные" одолели сборную Австралии со счетом 2:1.

Отметим, что поединок Франция – Перу состоится на стадионе Центральный в Екатеринбурге уже сегодня, 21 июня. Начало встречи в 18:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.