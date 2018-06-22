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Канте: Главное, чтобы Франция одолела Перу

21 июня 10:58 56 Читати українською
Канте: Главное, чтобы Франция одолела Перу
Н'Голо Канте / Getty Images

Полузащитник сборной Франции Н'Голо Канте рассказал о своих ожиданиях от матча второго тура в группе С на чемпионате мира-2018 против Перу.

"Для меня главное – чтобы команда одержала победу. Заработать 3 очка в матче с Перу очень важно для нас. Мы потратили немало сил для того, чтобы попасть на чемпионат мира.

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Сейчас я чувствую огромную гордость. Мне очень приятно приехать на чемпионат мира", – приводит слова Канте официальный сайт ФИФА.

Сборная Франции в случае победы над перуанцами может досрочно выйти в 1/8 финала ЧМ-2018. В первом туре "трехцветные" одолели сборную Австралии со счетом 2:1.

Отметим, что поединок Франция – Перу состоится на стадионе Центральный в Екатеринбурге уже сегодня, 21 июня. Начало встречи в 18:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ-2018 2 тур

Франция - Перу: Четверг 21 июня 2018

Франция
Матч окончен
1 : 0
Перу
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Теги
ЧМ 2018 Чемпионат мира-2018 Франция - Перу Перу Перу Франция Франция Н'Голо Канте Н'Голо Канте
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