Пеп Гвардиола наложил вето на переход Жоау Канселу в Барселону, заставив игрока уйти в Баварию.

Наставник Манчестер Сити Пеп Гвардиола отказал Жоау Канселу в зимнем переходе в Барселону, информирует Diario Sport. Клубы согласовали трансфер между собой, но слово каталонского тренера оказалось решающим.

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Сообщается, что Барселона намеревалась подписать Канселу на позицию правого защитника, чтобы компенсировать уход Эктора Бельерина. Лишь когда стало понятно, что этот трансфер не состоится, Канселу начал переговоры с Баварией, в которую впоследствии и перешел.

Согласно источнику, летом Барселона попытается снова подписать Канселу на правах аренды.

Это не первый сорванный Гвардиолой переход своего подопечного из Манчестер Сити в Барселону. Зимой 2022 года он наложил вето на переход Рахима Стерлинга в стан "блаугранас".

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