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Канселу стал игроком Ювентуса

27 июня 22:25 88 Читати українською
Канселу стал игроком Ювентуса
Жоау Канселу / Фото: ФК Ювентус

Ювентус приобрел у Интера португальского защитника Жоау Канселу за 44, 4 млн евро.

24-летний защитник Жоау Канселу перешел в Ювентус, сообщает Twitter клуба.

Туринцы выложили за футболиста 44,4 млн евро.

Футболист подписал с новым клубом 5-летний контракт.

В прошлом сезоне Канселу сыграл 26 матчей в Серии А, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.

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Трансферы Ювентуса Интер Интер Ювентус Ювентус Италия Трансферы Жоау Канселу Жоау Канселу
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