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Канселу прибыл на медосмотр в Манчестер Сити

13:13 75 Читати українською
Канселу прибыл на медосмотр в Манчестер Сити
Жоау Канселу / ФК Ювентус

Защитник Ювентуса Жоау Канселу вскоре станет игроком Манчестер Сити.

Жоау Канселу прибыл в Манчестер для прохождения медосмотра и подписания контракта с Манчестер Сити, сообщает Sky Sports.

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Sky Sport Italia, в свою очередь, информирует, что чемпион Англии заплатит Ювентусу 27,5 млн фунтов и отдаст Данило, который уже согласовал 5-летний контракт с туринцами.

Напомним, уже через 2 дня в Англии закрывается трансферное окно, а 9 числа стартует новый сезон АПЛ. Ливерпуль дома будет принимать Норвич.

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