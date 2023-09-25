Португальский защитник Жоау Канселу стал не только создателем камбэка Барселоны, но и центральной фигурой соцсетей.

Барселона к восьмидесятой минуте горела 0:2 в матче с Сельтой, но до финального свистка успела забить три гола и вырвать победу. Одним из героев стал Канселу.

Камбек каталонцев с 0:2 в видеообзоре матча Барселона – Сельта – 3:2

Новичок каталонцев сначала идеально выкатил под удар Левандовски, а затем совершил рывок в штрафную и забил сам. Тем самым продолжил серию хороших матчей по Барсу.

Жоау захватили эмоции после матча. Во время интервью он выдал очень странную мимику – дико вытаращил глаза, облизывая губы.

Seriously wtf is going on with Joao Cancelo in his interview after the game



pic.twitter.com/8msx1O6kBh — Out of Context Football Manager (@nocontextfm1) September 24, 2023

Некоторые фаны сравнили выражение лица с известным мемом Николаса Кейджа. Другие – посоветовали проверить Канселу на допинг.

Барселона в сумасшедшем матче вырвала победу у Сельты – Левандовски оформил дубль, Канселу забил на последних минутах