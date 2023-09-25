Канселу превратился в мем после героического спасения Барселоны – фаны шутят о допинге
Португальский защитник Жоау Канселу стал не только создателем камбэка Барселоны, но и центральной фигурой соцсетей.
Барселона к восьмидесятой минуте горела 0:2 в матче с Сельтой, но до финального свистка успела забить три гола и вырвать победу. Одним из героев стал Канселу.
Камбек каталонцев с 0:2 в видеообзоре матча Барселона – Сельта – 3:2
Новичок каталонцев сначала идеально выкатил под удар Левандовски, а затем совершил рывок в штрафную и забил сам. Тем самым продолжил серию хороших матчей по Барсу.
Жоау захватили эмоции после матча. Во время интервью он выдал очень странную мимику – дико вытаращил глаза, облизывая губы.
Некоторые фаны сравнили выражение лица с известным мемом Николаса Кейджа. Другие – посоветовали проверить Канселу на допинг.
Барселона в сумасшедшем матче вырвала победу у Сельты – Левандовски оформил дубль, Канселу забил на последних минутах