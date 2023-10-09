Возвращаясь с клубной базы, португальский игрок каталонцев наткнулся на фанатов, которые хотели сфотографироваться с ним. Фото мальчишки получили, но еще и услышали от Жоау Канселу несколько резких слов.

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Защитник Барселоны остановил свое авто, увидел подростков и сказал: "Вы меня раздражаете, каждый день одно и то же". Несмотря на свое недовольство, Канселу все же сделал фото с болельщиками, впрочем, такое пренебрежительное поведение вызывает удивление.

Напомним, что Жоау Канселу перебрался в Барселону в летнее трансферное окно из Манчестер Сити. Португалец сыграл в восьми матчах за каталонцев, забив два гола и оформив один ассист.

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