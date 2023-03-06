Жоау Канселу проигрывает конкуренцию в составе Альфонсо Дэвису и Кингсли Коману, но претензии тренеру Баварии не высказывает.

Фланговый защитник Баварии Жоау Канселу недоволен количеством игрового времени в мюнхенском клубе, информирует журналист Флориан Плеттенберг. Португалец перешел зимой в Баварию из Манчестер Сити по причине недовольства игровым временем в стане "горожан".

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Последний раз Канселу начинал игру Баварии в стартовом составе 14 февраля – против ПСЖ. С тех пор он дважды вышел на замену и один раз просидел всю игру в запасе. Согласно источнику, Канселу начнёт в запасе и ответный матч с ПСЖ.

Сообщается, что после перехода Баварии на игру с тремя защитниками у португальца нет шансов выиграть конкуренцию за место в составе у Альфонсо Дэвиса или Кингсли Комана.

Канселу недоволен ситуацией, но претензий тренеру Юлиану Нагельсманну не высказывает.

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