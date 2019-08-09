Канселу: Я мечтал стать лучшим в мире – в Манчестер Сити этого реально достичь

Новичок Манчестер Сити Жоау Канселу прокомментировал подписание контракта с "горожанами".

Напомним, Канселу перебрался в ряды Манчестер Сити из Ювентуса, подписав контракт на 6 лет. В обратном направлении отправился Данило, а еще туринцы получили доплату – в прессе фигурировали суммы от 18 до 28 млн евро.

"Как и многие другие игроки, я люблю новые вызовы, а переход в Манчестер Сити – именно такой. Кайл Уокер – отличный исполнитель, но конкуренция пойдет нам обоим на пользу.

Я всегда мечтал стать лучшим правым защитником мира. Играя рядом с лучшими партнерами, этого реально достичь. В Манчестер Сити есть отличные футболисты и это – лучшее место для меня.

Кроме того, на сегодняшний день АПЛ является сильнейшим чемпионатом. С нетерпением жду своего дебюта", – цитирует Канселу официальный сайт Манчестер Сити.

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