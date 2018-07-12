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Канселу: Для меня и других игроков большая честь играть вместе с Роналду

17:07 29 Читати українською
Канселу: Для меня и других игроков большая честь играть вместе с Роналду
Жоау Канселу / ФК Ювентус

Защитник Ювентуса Жоау Канселу дал первую пресс-конференцию в качестве игрока туринского клуба.

"Это большая честь для меня и других игроков играть вместе с настоящим чемпионом, таким как Криштиану Роналду. Я думаю, что мы можем побеждать вместе.

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Серия А очень помогла мне стать лучше как игроку. Она помогла мне лучше действовать в обороне.

Лига чемпионов является нашей целью, Криштиану повысил уровень нашей команды, но не надо забывать, что в этом турнире будет играть еще много сильных команд.

Я еще не разговаривал с Массимилиано Аллегри, это тренер со своими идеями и он пытается дать четкий рисунок игры команде.

Я также еще не разговаривал с Криштиану. После отпуска будем иметь такую ​​возможность", – цитирует Канселу официальный сайт Ювентуса.

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