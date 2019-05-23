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Канселу близок к переходу в Манчестер Сити – известна потенциальная сумма трансфера

23 мая 17:28 272 Читати українською
Канселу близок к переходу в Манчестер Сити – известна потенциальная сумма трансфера
Жоау Канселу / соцсети

Защитник Ювентуса Жоау Канселу летом может сменить свой клуб на Манчестер Сити.

Действующий чемпион Англии хочет приобрести правого защитника Ювентуса и сборной Португалии Жоау Канселу, сейчас стороны близки к согласованию трансфера.

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Сумма сделки должна составить 60 миллионов евро, сообщает британское издание Goal.com со ссылкой на Record. Заметим, что Канселу присоединился к туринцам только летом прошлого года, перейдя из Валенсии.

К слову, в текущем сезоне в активе Канселу 34 матча за Ювентус во всех турнирах, где правый защитник забил один гол и отдал 8 результативных передач.

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