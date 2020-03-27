Каннаваро вышел из карантина – чемпион мира описал ситуацию в Китае

Главный тренер Гуанчжоу Эвергранд Фабио Каннаваро сообщил, что он больше не находится на карантине в Поднебесной.

"Для меня карантин закончился, Китай возвращается к нормальной жизни. Сегодня утром я уже гулял по городу, ходил в банк, перекусил на улице во время прогулки. Да, еще регулярно измеряют температуру, но жизнь налаживается. Надеюсь, что скоро то же самое будет в Италии и везде", – сказал чемпион мира-2006 в видео в инстаграме.

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Напомним, китайские клубы обязали своих легионеров вернуться в страну, чтобы продолжить подготовку к старту чемпионата, который запланирован на 18 апреля.

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