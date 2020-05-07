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Каннаваро выделил лучший период в карьере

22:39 23 Читати українською
Каннаваро выделил лучший период в карьере
Каннаваро и Зидан / фото из открытых источников

Бывший защитник сборной Италии, обладатель "Золотого мяча-2006" считает, что лучше всего ему удался испанский отрезок карьеры в составе Реала.

"Лучшим игроком, с которым я поиграл, является Роналду. Но, безусловно, я очень уважаю и Зидана. Это футболист экстра-класса, который был лидером на поле. Когда он начинал танцевать с мячом, он всех нас сводил с ума. Он был настоящим фокусником. Сейчас он впечатляет уже как тренер. Уверен, он останется в Реале надолго.

Зидан 14 лет назад в последний раз сыграл на Сантьяго Бернабеу и попрощался с фанатами Реала

В целом, могу сказать, что мне очень повезло, ведь я реализовал свои мечты. В детстве я бы никогда не подумал, что когда-то сыграю за Реал. Те три года, проведенные в Мадриде, были лучшими в моей жизни. Жаль только, что я переехал в Испанию после чемпионата мира-2006 и мне было трудно адаптироваться", – цитирует Каннаваро AS.

Напомним, итальянец успел поиграть за Наполи, Парму, Ювентус, Интер и Реал. С 2019 года тренирует сборную Китая.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Зинедин Зидан Зинедин Зидан Фабио Каннаваро Фабио Каннаваро Мир Криштиану Роналду Криштиану Роналду Испания
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