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Каннаваро возглавил сборную Китая

18:13 38 Читати українською
Каннаваро возглавил сборную Китая

Легендарный итальянский футболист Фабио Каннаваро стал главным тренером сборной Китая.

Итальянский специалист будет совмещать работу в клубе Гуанчжоу Эвергранд и национальной команде, сообщает France Press.

Один із найкращих

Китайская футбольная ассоциация приняла решение назначить Каннаваро главным тренером сборной учитывая его опыт, тактический стиль и осведомленность в китайском футболе.

45-летний Каннаваро тренирует Гуанчжоу Эвергранд с ноября 2017 года.

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Напомним, пост главного тренера сборной Китая в конце января покинул другой итальянец Марчелло Липпи, под руководством которого Каннаваро в 2006 году стал чемпионом мира.

Теги
Китай Китай Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд Фабио Каннаваро Фабио Каннаваро Главное Мир
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